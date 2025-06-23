Hakkari'de Şap ve Veba Hastalığı Eğitimi Düzenlendi

Hakkari'de Şap ve Veba Hastalığı Eğitimi Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hakkari'de şap ile koyun ve keçi vebası hastalığına yönelik eğitim düzenledi. 800 bin küçükbaş ve 42 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte, 160 veteriner hekimin katıldığı eğitimde salgın yönetimi ve hastalık kontrolü konuları ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Hakkari'de düzenlenen şap ile koyun ve keçi vebası hastalığına yönelik "Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda başlayan eğitimde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, kentte 800 bin küçükbaş, 42 bin büyükbaş hayvan varlığının olduğunu söyledi.

Kentin iki ülkeye sınırının olduğunu ve bu konumunun hayvancılık için de önem arz ettiğini belirten Şen, bir süre önce sınıra yakın bölgede şap hastalığının görüldüğünü dile getirdi.

Hastalığına karşı farklı illerden 160 veteriner hekimin kentte çalışma yürüttüğünü ifade eden Şen, "Bu çalışma neticesinde de şu anda hastalığı söndürme aşamasına kadar geldik. Allah şükür buradan ülkemize bir yayılımın olmadığını düşünüyoruz. Bu eğitimin de bu tür çalışmaları daha sağlıklı bir şekilde yapmamızı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Eğitim, yeni başlayan arkadaşlarımıza büyük katkı sağlayacak." dedi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında şap hastalığından sorumlu veteriner hekim Adil Adıgüzel de söz konusu eğitim programını ülkenin birçok noktasında yaptıklarını ifade etti.

Eğitimin amacının salgın ve zoonoz hastalıkla mücadele yöntemlerini paylaşmak ve personelin bilgilerini pekiştirmek olduğunu anlatan Adıgüzel, 5 günlük eğitim sürecinde şap ve PPR hastalığının acil eylem planının nasıl uygulanabileceği, epidemiyolojik verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, hastalıkların çıkış işlemlerinin kısa sürede nasıl yapılabileceği, bu hastalıklardan koruma ve kontrol önlemlerinin en kısa zamanda nasıl alınabileceği ve kimlerden destek istenebileceği konularının ele alınacağını kaydetti.

Kentte şap hastalığına karşı yürütülen çalışmanın Dünya Hayvan Sağlık Örgütünün takdirini kazandığını dile getiren Adıgüzel, daha sonra şap hastalığının dünyadaki durumuyla ilgili sunum yaptı.

Eğitime İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, farklı illerden veterinerler, Hakkari Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Tekin ve Hakkari Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Reşit Akman da katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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