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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait, 1 uçaksavar silahı ve sehpası, 1 doçka yedek namlusu, 4 uçaksavar namlusu, 2 piyade tüfeği ve 12 adet şarjörü, 2 el bombası, 2 bin 127 adet 14,5 mm doçka mühimmatı, bin 310 adet 12,7mm uçaksavar mühimmatı, 3 bin 276 adet 7,62 mm bixi makineli tüfek fişeği, 5 adet 50'lik uçaksavar mayonu ve 1 adet 100'lük bixi mayonu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

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