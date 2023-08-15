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Hakkari'de PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 23 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu şüphesiyle 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda; terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli sahıs gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir." denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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