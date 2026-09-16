Hakkari'de olası göç hareketlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi

Hakkari'de valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda göç hareketlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Otluca köyündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen programa, AFAD, UMKE, itfaiye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri katıldı.

Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı ile çevresinde düzensiz göçmen gruplarının toplandığı ve sınır kapısına yöneldiği ihbarı ulaştı.

İhbarın ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi, vali koordinasyonunda ilgili kurumlara bildirim yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu da toplanarak alınacak tedbirleri değerlendirdi.

İlk etapta 2 bin kişi olduğu değerlendirilen düzensiz göç hareketinin 24 saat içinde yaklaşık 10 bine ulaşması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı ve geçici barınma alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Sınır kapısından giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin güvenlik güçlerince kontrollü şekilde karşılanmasının ardından gerekli kontrolleri gerçekleştirildi.

Yoğunluğun artması üzerine giriş ve çıkışlar düzenlenerek kontrollü sıra sistemi oluşturuldu.

KBRN riski kapsamında AFAD tarafından kurulan dekontaminasyon çadırında kontroller yapıldı, jandarma ekiplerince x-ray ve termal kamera sistemleriyle güvenlik uygulamaları desteklendi.

Kimyasal madde serpintisine maruz kaldığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu, KBRN ekiplerince dekontaminasyona tabi tutuldu. İşlemlerin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen kişiler ambulanslarla sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Sağlık taramasının ardından kayıt ve kimliklendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve korunmaya muhtaç kişiler gerekli değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerine yönlendirildi.

Tatbikatın diğer aşamasında ise göçmen grubunda bulunan bir çocuğun sınır yakınındaki bölgede kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu derenin karşı tarafında baygın halde bulunan çocuğa ulaşıldı.

Ulaşımın riskli olduğu bölgedeki çocuk, ekipler tarafından havai hat sistemi kullanılarak güvenli alana getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Tatbikatla, olası göç hareketlerine karşı kurumların hazırlık, müdahale, koordinasyon, sevk ve idare kapasitesinin geliştirilmesi ile sahadaki uygulama kabiliyetlerinin test edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Programa, Vali Yardımcısı Burkak Gürbüz, AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, İl Göç İdaresi Müdürü Melih Yeğen ile ilgili kurumların personeli katıldı.

Kaynak: AA