Hakkari'de 281 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; okullara 'kar' tatili

Hakkari'de 3 gündür devam eden kar yağışı sonucu 281 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışmayla yolları açmaya çalışıyor. Kentte okullar da tatil edildi.

HAKKARİ'de 281 yerleşim yeri, kardan dolayı ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele edipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kentte 3 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı ile 90 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde okullar bugün de tatil edilirken, belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
