Hakkari'de 281 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; okullara 'kar' tatili

HAKKARİ'de 281 yerleşim yeri, kardan dolayı ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele edipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kentte 3 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı ile 90 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde okullar bugün de tatil edilirken, belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.