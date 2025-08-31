Kazada ölen aynı aileden 5 kişi, yakınlarının düğününe gidiyormuş

HAKKARİ'de TIR ile çarpışan kamyonette hayatını kaybeden Hasan Sultanoğlu (45) ile eşi Nadide (38) ikizleri Nisanur ve Hatice (11) ile kardeşi Adem Sultanoğlu (40) toprağa verildi. Ailenin bir yakınlarının düğününe giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ile ikizleri Nisanur, Hatice (11) ve kardeşi Adem Sultanoğlu (40) hayatını kaybetti. Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen 5 kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne getirildi. Cenazeye Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü ile Abdullah Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'da yaşayan Sultanoğlu ailesinin Hakkari'nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları belirtildi.