Haberler

Hakkari'de kar yağışı ve çığ uyarısı

Hakkari'de kar yağışı ve çığ uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak kara yollarında çığ düştü. Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor ve vatandaşlar çığ riski konusunda uyarıldı.

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Hakkari-Van ve Hakkari- Şırnak kara yollarının üç ayrı noktasına çığ düştü. Çığın kapattığı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 21 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1'inci Tünel mevkisi ile Hakkari- Çukurca kara yolunun Sümbül Dağı ile Şine bölgelerine bugün sabah saatlerinde çığ düştü. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de çığın kapattığı yolları açmak için yoğun mücadele yürütüyor. Çığın kapattığı yolların kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.

Öte yandan Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında çığ riski bulunduğunu belirtilerek, bu tarihler arasında vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

Katliam gibi kazada olay yerinden gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?