Haberler

Hakkari'de 110 köy ve 247 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı

Hakkari'de 110 köy ve 247 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 110 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı. Ayrıca, Çimenli köyü mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalan askeri araç, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

HAKKARİ'de 110 köy ve 247 mezra yolu, kardan ulaşıma kapanırken; yolda kalan askeri araç, köylülerin desteği ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hakkari'de kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, il genelinde kapanan toplam 357 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Çimenli köyü mevkisinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan askeri araç, köylülerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
Ramos eski kulübünü satın alıyor

Eski kulübünü satın alıyor
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi