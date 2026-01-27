Haberler

Hakkari'de jandarmadan özel gereksinimli çocuğa doğum günü sürprizi

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel gereksinimli 10 yaşındaki Doğanay Karakurt'un doğum gününü kutlayarak pasta ve hediyelerle sürpriz yaptı.

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel gereksinimli çocuğa 10. yaş gününde pasta ve hediyeler götürerek sürpriz yaptı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli Doğanay Karakurt'u evinde ziyaret ederek aile fertleriyle bir araya geldi.

Yanlarında götürdükleri pastayla Karakurt'un doğum gününü kutlayan jandarma personeli, çocuğa jandarma arabası ve okuma kitapçığı hediye etti.

Jandarma personeli, evdeki diğer çocuklara da hediyeler verdi.

