Şemdinli-Derecik kara yolunda heyelan meydana geldi

Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yolu, iki gündür süren sağanak yağışların neden olduğu heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı.

Hakkari'nin Şemdinli- Derecik kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun 4. ve 19. kilometrelerinde heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, yolda biriken toprak yığını ve taşları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
