Hakkari'de çığ altında kalan hafif ticari araçtaki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen çığın altında kalan hafif ticari araçtaki iki kişi, AFAD ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Araçta bulunanların sağlık durumu iyi.

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle düşen çığın altında kalan hafif ticari araçtaki 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hakkari-Van kara yolunda plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Arslankaya Tüneli yakınında meydana gelen çığın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve bölgede karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yoldaki kar yığınını temizleyen ekipler, araçta bulunan iki kişiyi çıkardı. Araç da ekiplerin desteğiyle güvenli güzergaha götürüldü.

Araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
