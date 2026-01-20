Haberler

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda çalışma başlatıldı

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda çalışma başlatıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dağdan kopan kaya parçaları, kara yolunu etkileyerek temizlik çalışmaları başlatıldı. Karayolları ekipleri, yolu tek şeritten ulaşıma açarken, büyük kaya parçalarının temizliği için çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınında dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kapanan yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Ekipler, yoldaki büyük kaya parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
