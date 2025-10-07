Haberler

Hakkari'de Çocuklara Uçurtma Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 'Doğan Güneşte Yeni Umutlar' projesi kapsamında çocuklara yönelik uçurtma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik uçurtma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında uygulanan "Doğan Güneşte Yeni Umutlar" projesi kapsamında Merzan Futbol Sahası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Ekiplerce sahaya getirilen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, seramik kursu öğrencileri ve aileleri, uçurtma uçurdu.

Farklı oyunlar da oynayan çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.