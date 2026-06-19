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Hakkari'de çocuk korosundan müzik dinletisi

Hakkari'de çocuk korosundan müzik dinletisi
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Hakkari'de Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu ile Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde oluşturulan çocuk korosu, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda müzik dinletisi sundu. Öğrenciler seslendirdikleri şarkı ve türkülerle büyük beğeni topladı.

Hakkari'de Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu ile Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde oluşturulan çocuk korosu, müzik dinletisi sundu.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda çocuklar, müzik öğretmeni Kaya Erdaş yönetiminde sahne aldı.

Çeşitli şarkı ve Türküler seslendiren çocuklar, dinleyenlerden alkış aldı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, korodaki öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Mesut Artuş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazif Tatlı, Şube Müdürü Sabah Saklı, okul müdürleri, öğrenci ve velileri veliler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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