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Hakkari'de CİSAD arama kurtarma ekibi AFAD'dan akreditasyon alan ilk ekip oldu

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Hakkari'de CİSAD'ın arama kurtarma ekibi AFAD tarafından akredite edildi. Diyarbakır ve Van AFAD eğitmenleriyle düzenlenen eğitim ve sınavı başarıyla tamamlayan ekip, afet ve acil durumlarda görev alabilecek yeterliliğe ulaştı; akreditasyonun kentte ilk olduğu belirtildi.

Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından akredite edildi.

Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Van AFAD il müdürlüklerince görevlendirilen eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan ekip, AFAD akreditasyonu almaya hak kazandı.

Akreditasyonla birlikte CİSAD arama kurtarma ekibi, belirlenen standartlar doğrultusunda afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecek yeterliliğe ulaştı.

Hakkari'de afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyan akreditasyonun, kentte bu alanda ilk olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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