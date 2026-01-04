O kentimiz çığ altında kaldı! 8 ev zarar gördü

Haberler

Güncelleme:
Hakkari'nin İde Mezrası'nda meydana gelen çığ felaketinde, 8 boş ev ile 2 ahır zarar gördü ve yaklaşık 120 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Bölgedeki karla mücadele ekipleri yol açma çalışmasına başladı.

  • Hakkari'nin Taşbaşı köyüne bağlı İde Mezrası'nda meydana gelen çığ felaketinde 8 boş ev ile 2 ahır zarar gördü.
  • Çığ felaketinde yaklaşık 120 küçükbaş hayvan (keçi) öldü.
  • Karla mücadele ekipleri, çığın kapattığı yolu açmak için çalışma başlattı.

Hakkari'nin Taşbaşı köyüne bağlı İde Mezrası'nda meydana gelen çığ felaketinde 8 boş ev ile 2 ahır zarar görürken, yaklaşık 120 küçükbaş hayvan öldü. Karla mücadele ekipleri, yola inen çığ yığınlarını temizleme çalışması başlattı.

Olay, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyünün İde Mezrası'nda, 2 gün önce meydana geldi.

120 KEÇİ ÖLDÜ, 8 EV ZARAR GÖRDÜ

Yaz aylarında yerleşimin bulunduğu, kışın ise yalnızca küçükbaş hayvanlar ve 5 çobanın kaldığı mezrada, büyük bir çığ kütlesi 2 ahır ile boş durumda bulunan 8 evin üzerine düştü.

Çığın isabet ettiği ahırlarda bulunan yaklaşık 120 keçi öldü. Ölen hayvanların Yusuf Dayan, Abdullah Akbay ve Hasan Durgun'a ait olduğu öğrenildi. Çığdan kurtulan çobanların haber vermesi üzerine mezraya gelen köylüler, çöken ahırların altında kalan hayvanları çıkardı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Köylüler, uğradıkları zararın yetkililer tarafından karşılanmasını talep ederken, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çığın kapattığı yolu açmak için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin mezraya giderek hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi. Bu arada mezradaki birçok ağaç da düşen çığın altında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
