Hakkari'de buzullarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Vali İdris Akbıyık, bölgeye gelerek inceleme yaptı ve ailelerle görüştü. Arama kurtarma çalışmaları büyük riskler barındırıyor.

'MAALESEF ŞU ANA KADAR BİR SONUÇ ALAMADIK'

Hakkari'de dün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, Vali İdris Akbıyık da bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kayıp 2 kişiden Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın (34) ailesiyle görüşen Vali Akbıyık daha sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerden bilgi aldı. Olayın yaşandığı buzullar bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, dün bölgeye gelen 18 kişilik doğaseverden 4'ünün buradaki şelaleye düştüğünü söyledi. 2 kişinin önce köylüler, ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yaşar KAPLAN/HAKKARİ,