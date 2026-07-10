Hakkari'de ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'de geri manevra yapan bir ambulansın çarptığı 10 yaşındaki Muhammed İslam Balıkesir olay yerinde hayatını kaybetti.
Hakkari'de ambulansın çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde geri manevra yapan ambulans, Muhammed İslam Balıkesir'e çarptı.
Sağlık ekiplerince müdahale edilen 10 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş