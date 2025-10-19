Hakkari'de 999 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 999 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boybey Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 999 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.S.D hakkında adli işlem başlatıldı.