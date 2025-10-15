Hakkari'de 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Başladı

Hakkari'de düzenlenen TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi başladı.

Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde rektörlük konferans salonunda "aile ve eğitim" temasıyla yapılan kongreye, Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan kongrede konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrenin "aile ve eğitim" temasıyla düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirten Çelik, kaba boşanma oranının hızlı şekilde yükseldiğine, çocuk sayısının ise en düşük seviyelere gerilediğine dikkati çekti.

"Bu, ülkemizin, milletimizin yarınları açısından bakınca üzerinde ciddi anlamda emek sarf edilmesi gereken, bilimsel nedenlerinin çalışılması gereken bir konu." diyen Çelik, "Bu konunun tek bir nedenle açıklanamayacağı hepimizin malumu. Bu bütünü anlayabilmenin tek yolu, akademik ve bilimsel düşünme şeklini hayatımızın bir parçası haline getirmemiz. Bu kongrenin hepimiz için bu farkındalığı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep de üniversitelerinde 5 bin 500 öğrenci olduğunu, 300'ün üzerinde akademisyenin görev yaptığını anlattı.

Bu sene üniversitenin doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını bildiren Gençcelep, "En güzel tarafımız, kadromuzun genç olması. Aile ve evlilik, gündeme gelen bir konu. Öğrencilerle bir arada olduğum çoğu ortamda evlilik ve aile konusunu çok fazla dile getirdim. Evlilik kurumunun manevi yapısının gençler ve aileler arasında çok fazla sindirilemediği, benimsenemediği bir durum ortaya çıkıyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Evlilik yaşı gittikçe yukarı çıkıyor"

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Tanhan ise yapılan her 100 evliliğin yüzde 33'ünün boşanmayla sonuçlandığını belirtti.

Gerçekleşen boşanmalarda çocuk velayetinin söz konusu olduğunu ifade eden Tanhan, şunları kaydetti:

"Velayetin yüzde 80'inine yakınını anneler almaktadır. Ayrıca, evlilik yaşı gittikçe yukarı çıkıyor. Bu hem doğum oranlarını hem sağlıklı aile yapılarını birçok boyutuyla etkilemektedir. 0-12 yaş arasında baba yoksunluğu yaşayan kız çocuklarının büyük bölümü yetişkinlik yıllarında borderline kişilik bozukluğuyla, erkek çocukları ise baba yoksunluğunun ve baba probleminin etkisiyle büyük oranda paranoid kişilik bozukluğuyla karşı karşıya kalacak. Sadece bu veriler bile sağlıklı bir toplumun aile dinamikleri ve aile yapısıyla çok yakından ilişkili olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu kongrenin aile dinamiklerinin, aile ile eğitim etkileşiminin ve ailenin bütün boyutlarıyla tartışıldığı bir toplantı olacağını ve çıktılarının da karar alıcılara, politika geliştiricilere önemli veriler sunacağını dile getirmek istiyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da "aile ve eğitim" temasıyla düzenlenen kongrenin sadece akademik buluşma değil, aynı zamanda toplumun geleceğine dair sorumluluk bilincinin ifadesi olduğunu vurguladı.

Kongre, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu'nun, "Dijital Becerilerle Yeni Roller" konusunda yaptığı sunumla devam etti.

Üç gün sürecek kongrenin açılış programına, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.