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Hakkari Baro Başkanı Seven, mazbatasını aldıktan sonra hukukun üstünlüğünü vurguladı

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Hakkari Baro Başkanı Seven, mazbatasını aldıktan sonra hukukun üstünlüğünü vurguladı
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Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Gülabi Seven, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Katibi Sait Aydın'dan aldı. Seven, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Gülabi Seven, mazbatasını aldı.

Baronun yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Seçim Kuruluna gelen Seven, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Katibi Sait Aydın'dan aldı.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Seven, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Seven, "Hukukun üstünlüğünü benimsemiş, adaleti hayatımızın merkezine alarak yol yürümüşüz. Bugünden sonra da insan haklarını koruyup, hukukun üstünlüğünü benimseyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetim kuruluna seçilen tüm meslektaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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