Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Bıçakla Yaralandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat Çingay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çingay ve müşteki Aslan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarının dinleneceğini bildirdi.

Söz verilen tanık P.B, komşusu olan Çingay'ın, geceleri çok kez bağırdığını ve kendi kendine konuştuğunu duyduğunu dile getirdi.

Tanık A.O. da HSK personeli olduğunu, olayın nasıl başladığını görmediğini, olay yerine ulaştığında Aslan'ı yerde gördüğünü söyleyerek, "Mehmet Bey'i araca bindirdim, yarasına tampon yapmasına yardımcı oldum. Kendisini hastaneye götürdük. Yolda başmüfettişle konuşuyordu. Kelimeişehadet getiriyordu. Şoktaydı, Çingay'ı önceden tanıdığını da anlattı." beyanında bulundu.

Tanık E.G. ise HSK personeli olduğunu, Çingay'ı yaklaşık 7 ay birlikte çalıştıkları için tanıdığını, aralarında bir samimiyet bulunmadığını ve Çingay'ın garip bir davranışına şahit olmadığını söyledi.

Diğer tanıklar A.K, S.Ö. ve E.Ç. de olaya şahit olmadıklarını, duydukları sesler sonucunda dışarı çıktıklarını, Çingay'la bir samimiyetlerinin bulunmadığını, sadece işlerinden dolayı tanıdıklarını söyleyerek anormal bir davranışını görmediklerini dile getirdi.

Tanık beyanlarının ardından söz alan müşteki Aslan, HSK'nin bahçesinde sigara içerken boynunda ağrı hissettiğini, arkasını döndüğünde Çingay'ı gördüğünü anlatarak, şu beyanda bulundu:

"Berat'ın üzerime gelmeye devam ettiğini görünce kendimi yere attım. Saldırmaya devam etti. Araya polis girmesine rağmen tehdit etmeye ve 'seni öldüreceğim terörist' diye bağırmaya devam etti. Daha önce Keban Adliyesi'nde birlikte çalıştık, ben kıdemli savcıydım, o mübaşirdi. Keban'da Berat hakkında bir disiplin soruşturması vardı. Adliyedeki diğer insanların şikayeti sonucu beni aradılar. Ben de Berat'ı yanıma çağırarak insanlara davranışları konusunda uyardım. Hakkında disiplin suçu başlatılabileceğini söyledim. Bana 'Sen ekonomi bakanı mısın' dedi. Ardından tutulan tutanak üzerine bir disiplin soruşturması başlatıldı. Kovid sırasında da istifa ettiğini öğrendim."

Aslan, Çingay'ın kendisi hakkında söylediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını ifade ederek, yaşanan olaydan 7 ay önce Çingay'ın yanına geldiğini, 'beni tanıdın mı' diye sorduğunu ve kendisine artık HSK'de çalıştığını söylediğini, ardından 'burada kalıcı mısın, gidici misin' diye konuşarak yanından ayrıldığını anlattı.

Hastaneye giderken yaptığı konuşmaları hatırlamadığını söyleyen Aslan, "Şok içindeydim ve can havliyle sadece kelimeişehadet getirdiğimi hatırlıyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Çingay, rahatsızlığının sadece sanrı görmeyle alakalı olmadığını, çoğu zaman hayal dünyasına dalarak bir şeyler yaşadığını ve gerçekte yaşamış gibi hissettiğini, iş arkadaşlarının bu halini fark etmemiş olabileceğini savundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını talep ederek, müvekkilinin hastaneye yatırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, İstanbul Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma, 21 Kasım'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'te, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı belirtiliyor.

Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı aktarılan iddianamede, Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıla, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapsi isteniyor.