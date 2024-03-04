Üye Girişi
Haberler

Hakan Tütüncü, Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, seçim çalışmaları kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, burada mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Antalya'da, 31 Mart ile yepyeni bir dönemin başlayacağını belirten Tütüncü, kendilerine görev verilmesi halinde Antalya için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Trafikten toplu ulaşıma, Kızılarık'tan Kırcami'ye kadar imar sorunlarını çözeceklerini aktaran Tütüncü, "Kimsenin endişesi olmasın. Biz olduğumuz sürece hiç kimse gelip sizlerin o evlerine dokunamayacak. Kırcami sorunu da artık dönemimizde tarih olacak." ifadesini kullandı.

Kendi dönemlerinde otobüslerin Kızılarık Mahallesi'ne daha sık geleceğini bildiren Tütüncü, en iyi ulaşım planlamasını kendilerinin yapacağını vurguladı.

Antalya şehir merkezine 15 yeni yol açacaklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Antalya'nın doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini birbirine bağlıyoruz. Bu büyük bir yatırım. Antalya'ya 22 katlı kavşak yapıyoruz. Açtığımız bu yeni yollarla beraber kavşaklardaki trafik sıkışıklığını önlüyoruz. 2024'de biz ulaşım sorunlarını çözeceğiz, altyapı sorunlarını tamamıyla ortadan kaldıracağız. Yağmur suyu ve temiz suyu da Antalya'nın sıkıntı çektiği konular arasında kalmayacak. Antalya bilir, belediyecilik bizim işimizdir. Biz makamları size hizmet etmek için istiyoruz."

Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu ile partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Tütüncü Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Watergarden AVM satıldı mı? AVM'nin ortaklarından biri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi 5 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? Azize Çeroğlu kimdir? CHP Sakarya Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serkan Karayiğit kimdir? CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit kaç yaşında, nereli? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Ulaş Tepe kimdir? CHP Ordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe kaç yaşında, nereli? Hulusi Özen kimdir? CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen kaç yaşında, nereli? Mehmet Bilgin kimdir? CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin kaç yaşında, nereli? Kemal Karlı kimdir? Zafer Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Kemal Karlı kaç yaşında, nereli? Bayram Kazancı kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bayram Kazancı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title