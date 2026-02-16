Haberler

Bakan Fidan, Ikby Başkanı Barzani ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
