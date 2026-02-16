Bakan Fidan, Ikby Başkanı Barzani ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde güncel gelişmeleri değerlendirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani arasında yapılan telefon görüşmesinde güncel gelişmeler ele alındı.
