Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından Türkiye ile İran arasında ilk diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumu ele alındı. Taraflar, mevcut tabloya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

