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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir okulu patlayıcılarla yerle bir etti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürürken, bir okulu patlayıcı kullanarak yerle bir etti, çeşitli bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürürken, bir okulu patlayıcı kullanarak yerle bir etti, çeşitli bölgeleri hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Sur'a bağlı Mansuri beldesindeki devlet okulunun büyük kısmını havaya uçurdu.

Mansuri beldesine patlamayla eş zamanlı hava saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusu Bint Cubeyl ilçesindeki Biraşit beldesinde bir tepeyi patlattı, Hucayir Vadisi'ne ise bombalı saldırı düzenledi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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