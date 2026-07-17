Bakan Fidan, Kırım Tatar Liderleriyle Kiev'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatarları'nın Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya geldi.
(KİEV) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la Kiev'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Kırım Tatarları'nın Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile Kiev'de görüştü." denildi.
Kaynak: ANKA