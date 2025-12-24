Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye Başkanlığındaki Hamas Heyetiyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara'da görüştü. Gazze'deki durumun değerlendirildiği görüşmede, Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki durum değerlendirildi ve Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini kaydetti. Fidan, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hamas heyeti, ateşkesin koşullarını yerine getirdiklerini, buna karşın İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğini ve bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu belirtti. Hamas heyetinin ayrıca, Gazze'ye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığını, insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını ifade ettiği ve özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki eksikliklerin sürdüğünü kaydettiği aktarıldı.

Görüşmede, Filistinli gruplar arası uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durum da ele alındı. İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandığı öğrenildi.