Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri

Ankara’da annesi ve kardeşini korumak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Kararın ardından adliye koridorlarında ıslık ve alkış sesleri yükseldi.

SANIKLARA ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek sanıklar hakkında üst sınırdan cezaya hükmetti. Suça sürüklenen çocuklardan 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl hapis cezası alırken, 17 yaşındaki B.S.Z. hakkında 32 yıl hapis cezası verildi. Olayda adı geçen baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal ise müebbet hapis ve ayrıca 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİYE KORİDORUNDA ALKIŞ VE ISLIK SESLERİ

Sanıklara verilen ceza acıyı dindirmese bir nebze olsun adalet duygusunu hissettirdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı görüntülere göre; kararın açıklanmasının ardından adliye koridorunda bulunan vatandaşlar ve yakınlar, verilen cezaları alkış ve ıslıklarla karşıladı. Koridorda "Yaşasın adalet" sloganları yükseldi. Duruşma sonrası yaşanan bu anlar, davanın kamuoyunda yarattığı hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

DAVA

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z, tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Keçiören'de 10 Ağustos 2025 gecesi Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olay, yol verme tartışması nedeniyle başladı.

Maktulün kardeşi ve annesi ile sanıklar arasındaki arbedede Çakır, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İddianamede sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu.

Çocuk sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile "yol verme" meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

