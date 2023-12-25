HAK-İŞ, Türk Kızılay'ının Filistin yardım kampanyasına 5 milyon TL bağışta bulundu

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türk Kızılay tarafından başlatılan ' Filistin'in Yaralarını Birlikte Saralım' başlıklı yardım kampanyasına 5 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk Kızılay Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası'nda bir araya geldi. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşayan sivillere ilk günden beri yardımlarının devam ettiğini bildirdi. Gazze'ye götürülen yardımlar konusunda aracı olduklarını belirten Yılmaz, Biz, bir şekilde oraya yardımını ulaştırmak isteyen yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki Kızılay'ın bu anlamda bir avantajı var. Kızılay, Cenevre Konvansiyonu'nun bir parçası olarak savaş zamanında Kızılhaç Federasyonu üzerinden belli bağlantıları kurabilen ve bu nedenle daha kolay bölgeye erişim sağlayabilen bir noktada dedi.

'YENİ BİR GEMİNİN HAZIRLIĞINA BAŞLADIK'

Tüm çalışmalara rağmen hala Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını söyleyen Yılmaz, Son dönemde, ilk zamanlarla karşılaştırdığımız zaman, yardımların en azından içeriye girebildiğini görüyoruz. İçeride de çok fazla ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu anlamda sürekli oraya hem ayni, hem de nakdi yardım yoluyla, oradan tedarik şeklindeki çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta 1800 tonluk bir gemi göndermiştik. Şimdi yeni bir geminin hazırlığına başladık. Bu gemiler Mısır'ın El Ariş Limanı'na gittikten sonra bizim personelimizle Mısır Kızılay'ı yetkilileri tarafından teslim alınıyor. Kontrolleri gerçekleştirildikten sonra da Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Filistin Kızılay'ına teslim ediliyor. Şu anda bu yol açık. Dolayısıyla bu gemiyle ayni yardımların şu anda gönderilebilir olduğunu söylemekten ferahlık duyuyorum diyebilirim diye konuştu.

'YARDIMLARIN DEVAM ETMESİNİ SAĞLIYORUZ'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Filistin'de işgalin 75 yıldır devam ettiğini; ancak 7 Ekim'de başlayan saldırıların bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Arslan, HAK-İŞ'in 7 Ekim'den sonra olağanüstü toplanarak, Gazze'ye yardım kampanyası düzenlemek, dünya sendikal hareketinin dikkatini Gazze'ye çekmek ve vatandaşları Gazze konusunda harekete geçirmek gibi 3 karar aldığını dile getirdi. Yaptıkları çalışmalarla dünya sendikal hareketinin Gazze konusunda eski bakış açısından uzaklaştığını bildiren Arslan, Gazze'de bir katliamın olduğunu, soykırımın olduğunu artık kabul ettiler. Yavaş yavaş hükümetlerine karşı bir tavır geliştirdiler. Bu bizim için son derece kıymetli. Ülkemizin her köşesinde Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturduk. Her hafta birkaç yerde yürüyüşler yaparak, Filistin'de olup bitenleri, Gazze'deki katliamları ülkemiz ve kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da olup bitenler konusunda medya üzerinden açıklamalarımızı dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Kongrelere katılıp, bu konuda kararlar aldırıyoruz ama bir taraftan da yardımların devam etmesini sağlıyoruz ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE İNSANLIK DA ÖLÜYOR'

Gazze'ye nakdi yardım gönderme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Arslan, Türk Kızılay vasıtasıyla nakdi yardım gönderme imkanını bulunca bunu değerlendirmek istediklerini söyledi. Arslan, Konfederasyonumuzun yönetim kurulu, kampanya devam ederken bu arada bir can suyu olması açısından, 'Kampanyamızda toplanan 5 milyon lirayı gönderelim' dedik. Bugün hesaplarına çıkardık Kızılay'ımızın. Bunları devam ettireceğiz inşallah. Başka kanallar varsa, bunları da kullanacağız. Biz bütün bunları yaparken, dünyaya da çağrımızı yenilmemiz gerekiyor. Gazze'de sadece Filistinliler ölmüyor. Gazze'de insanlık da ölüyor diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatma Meriç Yılmaz ve Mahmut Arslan, nakdi yardım protokolünü imzaladı. Arslan, Yılmaz'a 5 milyon TL tutarındaki yardımı temsilen çek teslim etti. (DHA)