HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları'nın 5'incisi Samsun'da yapıldı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 50. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen Türkiye Kadın Buluşmaları'nın 5'incisi Samsun'da gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Samsun'daki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Kadın Buluşmaları kapsamında İzmir, Van, Gaziantep, Trabzon, Samsun, İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakalarının ardından 8 Mart'ta Ankara'da büyük Türkiye Kadın Buluşması'nı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kayıt dışı istihdamın ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Kayıt dışı ekonomide çalışanlar mağdur ediliyor, iş kazaları artıyor, emeğin ve insan onurunun kıymeti bilinmiyor. Kayıt dışı çalışma yalnızca çalışanı değil, devleti de zarara uğratıyor. Vergi kaybına yol açıyor, sosyal güvenlik sistemini zayıflatıyor ve çalışma hayatında adaletsizliği derinleştiriyor. Bu tabloyu değiştirmek için kayıt dışı istihdamla mücadeleyi, kadın emeğini koruyan politikalarla birlikte ele almak zorundayız." dedi.

Ev işçilerinin durumu ve örgütlenme hedeflerine ilişkin bilgi veren Özdemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizde sayısı 1 milyon 300'ü aşan ev işçilerinin yüzde 90'ı kadın emeği ve büyük bölümü de kayıt dışıdır. Hizmet-İş Sendikasının yürüttüğü ev işçileri örgütlenmesinde yurt genelinde HAK-İŞ il başkanlarıyla şanlı bir destan yazılıyor. Bugün itibarıyla 110 binin üzerinde ev işçisine ulaştık. Genel Başkanımızın belirlediği hedef 500 bin. Ev işçilerinin iş kanunu ve sosyal güvenlik sistemine alınması, kadın emeğinin korunması ile kayıt dışıyla mücadelede kritik önem arz etmektedir."

Sendikal iletişimin önemine değinen Özdemir, "Sendikal iletişim yalnızca bilgilendirme faaliyeti değildir. Emeğin örgütlü gücünü görünür kılan, hak mücadelesini meşrulaştıran ve toplumsal bilinci harekete geçiren stratejik bir alandır." diye konuştu.

"Türkiye'de emekçi kadınların sesi, talebi ve ortak iradesini inşa ediyoruz"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Sevgi Yağmur Açıkalın ise Türkiye Kadın Buluşmaları'nın sahadan gelen taleplerin derlendiği bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye Kadın Buluşmaları ile yalnızca bir rapor hazırlamıyoruz, Türkiye'de emekçi kadınların sesi, talebi ve ortak iradesini inşa ediyoruz." bilgisini verdi.

Açıkalın, sendikal örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde güvencenin arttığını vurgulayarak, "Sendikalı örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde işimiz güvendedir, haklarımız güvendedir. Bu yüzden diyoruz ki, sendikalı olun, HAK-İŞ'li olun." ifadesini kullandı.

"Akademik Bakış Açısıyla HAK-İŞ" başlıklı sunumun da yapıldığı programda, bakım hizmetleri ve ev işçiliğinin geleceği, çalışma hayatında iş, aile ve sosyal yaşam uyumu, iş barışı ve sosyal adalet, sendikal örgütlenmenin geleceği ve kadınların temsili, dijitalleşme ve yeni istihdam modelleri, kayıt dışı istihdam ve güvencesizlik ile kamuoyu oluşturma ve sendikal iletişim başlıkları ele alındı."

Programa, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu, HAK-İŞ Samsun İl Başkanı Ziya Uzun ile sendika üyeleri katıldı.