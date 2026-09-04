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HAK-İŞ ve Filistin'e Destek Platformu'ndan Adalet Bakanı'na Netanyahu Ziyareti

HAK-İŞ ve Filistin'e Destek Platformu'ndan Adalet Bakanı'na Netanyahu Ziyareti
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, beraberindeki heyetle Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararları ve kırmızı bülten süreci değerlendirildi; heyet, bu süreçteki kararlı irade nedeniyle Bakan Gürlek'e teşekkürlerini iletti.

(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yer aldığı heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Ziyarette, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararlarına ilişkin süreç değerlendirildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin konfederasyondan yapılan açıklamada, Gazze'de on binlerce masum Filistinlinin katledilmesinden sorumlu tutulan Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararları çerçevesinde yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

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Görüşmede hukuki sürecin takibine ve atılan adımlara dikkati çekilerek, "Genel Başkanımız Arslan ve beraberindeki heyet, soykırımcı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan süreç ve ortaya konulan kararlı irade dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'e teşekkürlerini iletti" denildi.

Kaynak: ANKA
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