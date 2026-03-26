HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Sakarya'da konuştu Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Uzlaşma, birlikte çalışma ve barışı inşa etme, bugün üzerimizde en fazla olan sorumluluklardan biri. Onun için kavgasız, çatışmasız, grevsiz ve eylemsiz çalışma hayatını arzu ediyoruz." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulunda konuşan Arslan, Türkiye'de çalışma hayatına ilişkin sorunlara yönelik HAK-İŞ'in ve sendikanın çözüm ürettiğini söyledi.

Arslan, Türkiye'de 1 milyon 300 binden fazla "ev işçisi"nin örgütlenmesi konusunda sendikanın büyük sorumluluk üstlendiğini belirterek, "2 yıllık dönemde 118 bin ev işçisini sendikamızda örgütleyerek büyük başarıya imza atmıştır. Uluslararası sendikal hareket, ev işçileri konusunda yaptığımız çalışmalardan dolayı bizim için önemli bir açıklama yaparak HAK-İŞ'in ve Hizmet-İş Sendikasının bu alanda dünya sendikal hareketine öncülük yaptığını da teyit etmiştir. Dolayısıyla Hizmet-İş Sendikamız sadece ülkemiz için değil, uluslararası sendikalı hareket için de önemli çalışmaları hayata geçirmektedir." diye konuştu.

Sendikal hareketi sadece üye sayısı, toplu sözleşme, örgütlenme gibi algılayanların yanıldığını dile getiren Arslan, "Türkiye'nin, dünyanın hangi sorunu varsa buna yönelik çözümler üretemezseniz, bu konuda topluma liderlik yapmazsanız, sendikacılığınız sadece şekil ve tabeladır. Onun için HAK-İŞ, ülkemizin, insanlığın hangi sorunu varsa bunu gündeme getirmekle kalmıyor, çözümler de üretiyor." dedi.

Arslan, "Filistin davası"nın, temel davalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gazze'yi Bursa'dan, Batı Şeria'daki Ramallah'ı İstanbul'dan, Sakarya'dan ayıramayız. 1917 tarihine kadar yaklaşık 4 asır o topraklarda birlikte yaşadığımız, aynı imparatorluğun parçası olarak birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizi bugünkü coğrafyanın sınırlarının dışında tutamayız. 1917 yılında zorunlu olarak terk ettiğimiz topraklardaki kardeşlerimiz, ne yazık ki 100 yıldan fazladır o topraklarda kan ve gözyaşıyla, işgallerle yaşamak zorunda kalmış, katliamlara muhatap olmuşlardır. Soykırımlara rağmen hala o topraklarda direnen kardeşlerimize buradan bir kez daha selam ve saygılarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünya soykırımlara karşı sessiz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Filistin'de, Gazze'de sivillerin, masum insanların katledildiği soykırım uygulanırken dünyanın sessiz kaldığına dikkati çekti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 400'e yakın çocuk ve kadının katledildiği İran saldırılarında dünya yine sessiz. Hiçbir gerekçesi yok, hiçbir tartışma yok. 'Trump öyle istedi, Netanyahu böyle istedi.' diyerek bu saldırılar devam ediyor. Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu savaşı durdurma konusundaki gayretlerinin, çabalarının farkındayız ve biliyoruz ama yetmiyor, katliamlar devam ediyor. Üstelik Gazze'de yaşanan katliamlar da bunun gölgesinde kaldı. Her gün yine Gazze'den şehadet haberleri duyuyoruz. Bir taraftan Lübnan da aynı saldırıların odağında."

İslam dünyasına da seslenen Arslan, "Siyonistlerin katillikleri değil, İslam dünyasının zilletidir bizi ağlatan, üzen. 55 İslam ülkesi, 2 milyara yakın İslam dünyası nerede?" dedi.

Arslan, İslam dünyasının bir araya gelip zalimlere karşı birlikte hareket etmek zorunda olduğunu söyledi.

İşçi ve işveren ilişkilerini uzlaşma üzerine kurduklarını anlatan Arslan, "Uzlaşma, birlikte çalışma ve barışı inşa etme, bugün üzerimizde en fazla olan sorumluluklardan biri. Onun için kavgasız, çatışmasız, grevsiz ve eylemsiz çalışma hayatını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.