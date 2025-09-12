HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan 12 Eylül Darbesi Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak, darbe ürünü 1982 Anayasası'na olan itirazımızı geçmişten bu yana her platformda dile getirdik. Demokratik olmayan süreç ve aşamalardan geçirilerek hazırlanan 1982 Anayasası çeşitli zamanlarda yapılan değişikliklere rağmen darbe ruhunu taşımaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Arslan, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Demokrasilerde darbelere ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirten Arslan, 102 yıllık şanlı Cumhuriyet tarihinde, demokrasinin darbelerle birçok kez kesintilere uğradığını ifade etti.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 50 yıllık tarihlerinde, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat darbesine, 27 Nisan "e-muhtırasına", 15 Temmuz hain darbe girişimine ve siyasi parti kapatmalarına karşı çıktıklarını, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağdurunun, alın teriyle ve el emeğiyle ekmeğini kazanan çalışanlar olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Darbe ve ardından yaşanan kriz dönemlerinde kamu ve özel sektör dahil olmak üzere, ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza girmiş, milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranlarında önemli ölçüde artış yaşanmıştır. Darbe dönemlerinde emek hareketi büyük zarara uğramış, 30 bin civarında işçi işten çıkarılmış, emek hareketinin önü kesilmiş, darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur. Sendikal faaliyetler durdurulmuş, sendikal yasalar ve toplu sözleşme düzeni tasfiye edilmiş, çalışanların ikramiyeleri sınırlandırılmış, kıdem tazminatı hakkı talan edilmiş, grev ve toplu eylemler yasaklanmış, baskılar ve tutuklamalar ile binlerce sendikacı gözaltına alınmıştır. Emek hareketi darbecilerin postalları altında ezilmeye mahkum edilmiş, 12 Eylül darbesinin ruhu üzerine sinmiş 1982 Anayasası ile sendikal hak ve özgürlükler tamamen abluka altına alınmıştır."

"Darbecilerden hesap sorulması konusunda girişimde bulunduk"

"HAK-İŞ olarak, darbe ürünü 1982 Anayasası'na olan itirazımızı geçmişten bu yana her platformda dile getirdik. Demokratik olmayan süreç ve aşamalardan geçirilerek hazırlanan 1982 Anayasası çeşitli zamanlarda yapılan değişikliklere rağmen darbe ruhunu taşımaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Arslan, şöyle devam etti:

"2010 yılında 'Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına Evet' diyerek destek verdiğimiz anayasa referandumu ile darbecilerin yargılanmasının önünü açmış, Türkiye darbeci gelenekle hesaplaşmada önemli bir adım atmıştır. 12 Eylül darbesinin yarattığı tahribatı doğrudan yaşayan, Milli Güvenlik Konseyi'nin 8 nolu kararıyla çalışmaları durdurulan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 12 Eylül'ün mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı tarihi davada müdahil olarak, darbecilerden hesap sorulması konusunda tarihi bir girişimde bulunduk."

"Terörsüz Türkiye idealine olan inancımızı yineliyoruz"

Mahmut Arslan, Türkiye'nin ikinci yüzyılının demokrasinin daha da güçlendiği, demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren ve güçlendiren yeni bütünsel bir sivil Anayasa ile taçlandırılmasını istediklerini belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "Terörsüz Türkiye" yolunda atılan tarihi adımı ve TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarını son derece önemsediklerine dikkati çeken Arslan, "Terörsüz Türkiye idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasını, terör ve şiddetten tamamen arınmış bir ortamda demokrasi, hak ve özgürlükleri geliştirecek koşulların tesis edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonunun, demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılında, bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiğini belirterek "Darbelerle bütün yönleriyle hesaplaşılmasını, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimi mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini ve darbenin izlerinin toplumsal hayattan silinmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.