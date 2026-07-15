Haberler

HAK-İŞ Başkanı Arslan, 15 Temmuz Şehitlerini Kabirleri Başında Andı

HAK-İŞ Başkanı Arslan, 15 Temmuz Şehitlerini Kabirleri Başında Andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı.

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından darbe girişiminde yaşamını yitiren HAK-İŞ üyeleri Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ile Hakan Gülşen, Mehmet Gülşen ve Lütfi Gülşen'in de aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için dua edildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, emperyalist güçlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) kullanarak ülkeyi işgal etme girişimi olduğunu söyledi.

Milletin, şehitlere, şehit yakınlarına ve gazilere borçlu olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bu borcumuzu ebediyen ödeyemeyiz. Çünkü, onların yaptıklarının karşılığını maddi olarak hiç kimse veremez. Biz, bu anlayışla hareket edeceğiz. Şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bundan sonra onların bize bıraktığı emaneti daha da yükseklere taşıyacağız. Milletimizin zor zamanında hiç kimsenin baskısına, talimatına uymadan Allah rızası için sokaklara dökülüp meydanlarda tanklara, uçaklara, uçaksavarlara, helikopterlere karşı direnen bu kahramanlardan bir kez daha Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması gerekiyor."

Arslan, 15 Temmuz'da demokrasiye, bağımsızlığa ve vatana sahip çıkmak için meydanlara inen millete teşekkür etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

HAK-İŞ olarak şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Arslan, "Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi sadece belli günlerde anarak, belli günlerde onları ziyaret ederek görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Bizden istedikleri herhangi bir maddi destek değil. Şikayet etmiyor, eleştirmiyor, talepte bulunmuyorlar. 'Bizi anın, bizi unutmayın.' diyorlar. Bunları da bizim hep beraber yapmamız gerekiyor." dedi.

Törenin ardından şehit yakınlarıyla görüşen Arslan, kabirlere karanfil bıraktı.

HAK-İŞ tarafından 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an

15 Temmuz gecesi kaydedilen bu görüntü hala zihinlerde

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı