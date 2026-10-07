Haiti Geçici Seçim Konseyi, 13 Aralık'taki genel seçimleri ileri bir tarihe erteledi

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Haiti Geçici Seçim Konseyi, ülkede 13 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlerin siyasi aktörlerle yapılan istişareler sonucu daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

Haitian Times gazetesinin haberine göre seçim konseyi, ülkede 13 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlerin, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, kararın, siyasi aktörlerle yapılan istişareler ve Bakanlar Kurulu'nun kararları doğrultusunda alındığı belirtilerek "Bu tedbir, özellikle adayların ve ilgili siyasi yapıların, yürürlükteki yasal ve düzenleyici çerçeve uyarınca gerekli işlemleri tamamlamak için ihtiyaç duydukları zamana sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Konsey ayrıca, adayların seçim kaydı için gerekli belgeleri sunmaları amacıyla tanınan süreyi 31 Ekim'e kadar uzattığını duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre Haiti'de 2016'dan bu yana ulusal seçim yapılmadı. Seçim süreci ise süregelen siyasi anlaşmazlıklar, organizasyonel gecikmeler ve ciddi güvenlik sorunlarının gölgesinde ilerliyor.

Haiti'deki durum

Devlet başkanının, Meclis üyelerinin, bölgesel meclislerin ve belediye yönetimlerinin belirleneceği genel seçimlerin, 13 Aralık'ta yapılması planlanıyordu.

Ancak çetelerin yol açtığı şiddet, siyasi istikrarsızlık ve derinleşen iktidar boşluğu nedeniyle ağır bir ekonomik ve insani krizle karşı karşıya bulunan Haiti, bazı milletvekillerinin görev süresinin sona ermesi ve Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin Temmuz 2021'de suikasta uğramasının ardından derin bir siyasi belirsizliğe sürüklenmişti.

Haiti, 2024 yılında oluşturulan geçici bir yönetim düzeniyle yönetiliyor. Eski Başbakan Ariel Henry'nin çetelerin baskısının altında istifa etmesinin ardından kurulan Geçici Devlet Başkanlığı Konseyi, yürütme yetkisini, büyük ölçüde kararnamelerle ülkeyi yöneten Başbakan Alix Didier Fils-Aimé ile birlikte kullanıyor.

Ağır silahlı çeteler, başkent Port-au-Prince'in ve çevresindeki bölgelerin önemli bir bölümünde kontrolü elinde tutuyor. Şiddet olayları yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olurken oy verme materyallerinin dağıtımı için gerekli ulaşım güzergahlarının güvenliğini de tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler destekli Çete Mücadele Gücü ise şiddeti kontrol altına almak ve seçimlerin yapılabilmesi için gerekli güvenlik koşullarını oluşturmak amacıyla ülkedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA