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Çete üyelerinin hapishaneden firar ettiği Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı

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Çete üyelerinin hapishaneden firar ettiği Haiti'de mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik OHAL süresi 1 ay uzatıldı. Öte yandan, ülkedeki çatışmalar nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Haiti Başbakanı Henry'nin ülkeye dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Hapishaneden kaçan "Barbecue" lakaplı çete elebaşı Jimmy Cherizier, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur" dedi.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı.

Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı

SOKAKLARDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan kararnamede, kamu düzeninin "yeniden" tesis edilmesi amacıyla OHAL süresinin 1 ay uzatıldığı bildirildi. Başkent Port-au-Prince caddelerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çete üyelerinin bulunduğu mekanlara baskınlar düzenliyor. Çatışmalar sebebiyle kentin birçok noktasından silah sesleri duyuldu.

Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı

BAŞBAKAN HENRY, ÜLKESİNE DÖNEMİYOR

Öte yandan, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Haiti Başbakanı Henry'nin ülkeye dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı.

Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı

ÇETE ELEBAŞI: HAİTİ YA HERKES İÇİN CENNET YA DA HERKES İÇİN CEHENNEM OLUR

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşlarından Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, dünkü açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı

NE OLMUŞTU?

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Snn Aksu:

Latin Amerika ülkeleri tamamen uyuşturucu ve çetelere teslim olmuş durumda

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