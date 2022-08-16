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Haftalık korona verileri açıklandı: Vaka sayısı 232 bin, can kaybı ise 380

Türkiye'nin haftalık koronavirüs vaka tablosu açıklandı. 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti. Tabloda bir önceki haftaya göre vaka sayılarının düştüğü, can kaybının ise arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı 1-7 Ağustos haftasına ait koronavirüs verilerini açıkladı. Haftalık tabloya göre,232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı. Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosuna göre 406 bin 322 kişi koronavirüs olmuş, 337 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tablolar karşılaştırıldığında ülkemizde günlük vaka sayılarının düştüğü ancak can kaybı sayısının ise arttığı görüldü.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Test için bile 15 gün sonraya randevu verildiğini duyduk. Üstelik teşhis konan evine gönderilip karantina uygulaması bile olmayan bir salgının önüne geçmek mümkün mü? Tek amaç herkesi aşı olmaya zorlamak. Net söylüyorum benim aşı olmaya hiç niyetim yok.

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