Haberler

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu boyunca Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış etkili olacak. Rüzgarın da etkisiyle sıcaklıklar artacak, ancak pazar günü yeniden düşmesi bekleniyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yağış uyarıları yapıldı.

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yurdun yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini ve batı bölgelerde yağışların başlayacağını bildirdi.

Yarın güney ve güneybatılı yönlerden saatte 80 kilometre hızla esen rüzgarın batı bölgelerde etkili olacağını belirten Çelik, "Cumartesi günü için özellikle Marmara'nın ve Ege'nin batısında da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakları göreceğiz." dedi.

Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görüleceğini belirten Çelik, "Lodosla birlikte sıcaklıklarda bir artış görülecek. Ancak bu sıcaklıklar pazar günü batıdan başlayarak tekrar hızla düşecek. Pazar günü için bu yağışlı sistem artık ülke genelinde etkili olacak." diye konuştu.

Pazar günü batı ve iç bölgelerde kuvvetli yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"İç bölgelerde pazartesi günü de lodos fırtınası devam edecek. Pazartesi günü iç ve doğu bölgeler lodosun etkisinde ve ayrıca bu bölgelerde yine kuvvetli yağışlar da devam ediyor. Pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar da hızla düşecek, İstanbul'da da kar yağışı beklentimiz var."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın için yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, pazar günü yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve pazar günü kuvvetli yağmur beklendiğini dile getiren Çelik, "Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek." dedi.

İzmir'de hafta sonu boyunca yağış olacağını belirten Çelik, yarın kuvvetli ve yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak görüleceğini, pazar günü de kuvvetli sağanağın süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı