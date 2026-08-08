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Keşan'da Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Keşan'da Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Hasan Engin (85), bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Hasan Engin (85), bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Paşayiğit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden F.K. yönetimindeki 34 DAN 642 çekici ve 34 UV 9588 damper plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden kamyon, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Engin'e çarptı. Engin, çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hasan Engin, tedavi gördüğü hastanede bugün, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hasan Engin'in cenazesinin bugün ikindi vakti Paşayiğit Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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