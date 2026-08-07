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Keşan'da Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı: 85 Yaşındaki Hasan Engin Ağır Yaralandı

Keşan'da Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı: 85 Yaşındaki Hasan Engin Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonu yeşil ışıkta hareket ederken yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Hasan Engin'e çarptı. Ağır yaralanan Engin, hastanede tedavi altına alındı ve sol bacağında iki kırık tespit edildi, hayati tehlikesi sürüyor. Kamyon şoförü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Hasan Engin (85), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Paşayiğit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden F.K. yönetimindeki 34 DAN 642 çekici ve 34 UV 9588 damper plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden kamyon, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Engin'e çarptı. Engin, çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol bacağından iki kırık tespit edilen Hasan Engin'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü F.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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