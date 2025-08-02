Hafriyat Kamyonu Yol Çökmesi Sonucu Çukura Düştü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu meydana gelen çukura düştü. Olayda sürücü yaralanmadan kurtuldu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyreden hafriyat kamyonu, yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü. Olay, saat 08.00 sıralarında Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta meydana geldi. Hafriyat kamyonu, sokakta ilerlediği sırada, yolun bir bölümü aniden çöktü. Kamyon, oluşan çukurun içine düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kamyon, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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