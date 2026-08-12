Haberler

Pamukova'da Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pamukova'da Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu önce akaryakıt istasyonunun önündeki betona, ardından bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada kamyondaki Sadık Yazar hayatını kaybederken, sürücü Tunahan Aygün yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt istasyonunun önündeki betona, sonra da savrulup bariyerlere çarparak hurdaya dönen hafriyat kamyonundaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, D-650 kara yolunun Mekece mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönünden Bilecik istikametine giden Tunahan Aygün (26) idaresindeki 54 BB 609 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonunun önündeki betona ve ardından da savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyondaki Sadık Yazar yaşamını yitirirken, sürücü Tunahan Aygün ise yaralandı. Sürücü, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Vatandaşları tedirgin eden manzara! Birkaç gün arayla kıyıda görüldü
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç