Sivas'ta sağanak ve eriyen kar su baskınlarına neden oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak ve eriyen kar, su baskınlarına yol açtı.

Sağanak ve eriyen karın etkisiyle ilçe mezarlığı, bazı evler ve yollar su altında kaldı.

Tarım arazilerinin bulunduğu Çorak mevkisinde ise su taşkınları yaşandı.

Birçok bölgede su tahliyesi çalışmalarını sürdüren Hafik Belediyesi ekipleri, dere yataklarında ve tıkanan rögarlarda da temizlik yaptı.

İlçe sakinlerinden çiftçi Erdoğan Budak, kış aylarının oldukça yağışlı geçtiğini belirterek "Bu sene Allah'a çok şükür bereketli bir kış geçirdik. Çok kar yağdı, şimdi de çok yağmur yağıyor. Sel riski arttı ama kurak geçen mevsimlerin ardından çiftçimiz için bu yağışlar çok iyi oldu. Allah'tan hayırlısını diliyoruz." dedi.

Cemalettin Aydoğan ise "Bizim evin altından, odunluktan su çıkıyor. Her taraftan su çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.