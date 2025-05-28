Hafik'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu

Hafik'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu
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Sivas'ın Hafik ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği', öğrencilerin ve katılımcıların ilgisiyle gerçekleşti. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar, çocuklar tarafından neşeyle oynandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanvekili Muhammed Ali Özbek, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Şenlik boyunca çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen şenlik, katılımcıların da beğenisini kazandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
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