Hafik'te 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

Sivas'ın Hafik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanvekili Murat Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Elif Yüce yaptı.

İlçe protokolü ve gaziler, Hafik Gölü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında bir araya geldi.