Hafik'te 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

Sivas'ın Hafik ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanvekili Murat Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Elif Yüce günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanvekili Murat Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Elif Yüce yaptı.

İlçe protokolü ve gaziler, Hafik Gölü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

