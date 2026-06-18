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Hadrianopolis'te 2026 yılı kazı çalışmaları başladı

Hadrianopolis'te 2026 yılı kazı çalışmaları başladı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, Dört Nehir Kilisesi'nin doğusunda jeoradar tespitli yapıya yoğunlaşacaklarını belirtti.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmalarına başlandı.

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kazı Başkanı Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, "Şu anda küçük bir ekiple, küçük bir alanda çalışmalarımızı başlattık. Fakat bu ayın sonunda yaklaşık 50 kişiden oluşan bir ekiple çalışmalarımızı bütün alanlarda başlatacağız. Bu yıl yine hem kazı çalışmasına hem de restorasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Dört Nehir Kilisesi olarak adlandırılan yapının doğusunda çalışmalara yoğunlaşacağız. 2026 yılı içerisinde Almanya'nın Kiel Üniversitesi'nden bizim ekibimize katılan Ercan Erkul'un yapmış olduğu jeoradarda tespit edilen bir yapıya yoğunlaşacağız" dedi.

'ÇALIŞMALAR YIL SONUNA KADAR SÜRECEK'

Prof. Dr. Çelikbaş, yapının bölgeye birçok bilimsel katkısı olabileceğini düşündüklerini ifade ederek, "Bu yapı Dört Nehir Kilisesi olarak adlandırılan yapının hemen doğusunda yer almakta. Yerden yaklaşık bir metre derinlikte olduğunu tahmin ediyoruz. Yapının önemli bir yapı olduğunu görüyoruz jeoradarda fonksiyonunu tabii çalışmalarına başlamadan söylemek çok zor. Plandan şu ana kadar bir tahminde bulunmamız da çok gerçekçi olmaz. İnşallah dediğim gibi bu yılın sonuna kadar çalışmalarımıza devam edip hem kazı hem restorasyonunu tamamlayıp hem yapımızın fonksiyonunu öğrenmeye çalışacağız hem de hizmete açmış olacağız. Ayrıca bölgeye de çok bilimsel katkısı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı olarak görüyoruz. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecek bu yapıda" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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