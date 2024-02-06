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Hadim ilçesine Osmanlı sancağı getirildi

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Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'ndeki Büyük Cami'den kaybolan Osmanlı sancağı, Bursa'da ele geçirildikten sonra Hadim Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'ndeki Büyük Cami'den kaybolan Osmanlı sancağı ilçeye getirildi.

Yapılan çalışmada, Osmanlı sancağının 2006'da Bursa'nın Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Hadim Kaymakamlığı, Bursa Adliyesi ve Bursa Müze Müdürlüğü ile koordinesinde sancağın Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Hadim Kaymakamlığına teslim edilmesine karar verildi.

Sancak, Hadim'e getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmanlı Hadim Bursa Cami Kültür Yaşam Güncel Haberler

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