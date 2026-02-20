Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın hayatını kaybetti
Sarıyer M2 hattında Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası metro seferleri Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak devam ediyor.
SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın hayatını kaybettti. Olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
HACIOSMAN METRO İSTASYONU SEFERLERE KAPATILDI
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı