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Hacılar Belediyesi ekipleri Hürmetçi Sazlığı'nda çevre temizliği yaptı

Hacılar Belediyesi ekipleri Hürmetçi Sazlığı'nda çevre temizliği yaptı
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Hacılar Belediyesi ekipleri, Hürmetçi Sazlığı yol güzergahında kapsamlı çevre temizliği yaptı. Başkan Bilal Özdoğan, vatandaşlara doğal alanları temiz tutma çağrısında bulundu.

Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hürmetçi Sazlığı yol güzergahında kapsamlı çevre temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yol kenarlarına ve doğal alanlara gelişigüzel bırakılan atıklar, ekipler tarafından toplandı.

Çevre duyarlılığı çağrısında bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın Hacılar'ın en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Hürmetçi Sazlığı ve çevresinin sadece ilçenin değil bölgenin de önemli bir turizm değeri olduğunu ifade eden Özdoğan, sazlığı ziyaret eden vatandaşlardan ve misafirlerden, doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarını ve çevreyi temiz tutma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Çevre temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Özdoğan, "Ekiplerimiz belirli aralıklarla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu güzelliklerin korunması sadece belediyemizin çalışmalarıyla değil, vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılıkla mümkün olacaktır. Doğal alanlarımızı kirletmeyelim, çöplerimizi çöp kutularına atalım ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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